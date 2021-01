Stiri pe aceeasi tema

- Un copil a fost agresat de paznicul unui centru de plasament din Voluntari pentru ca a sarit pe o saltea din dormitor. Madalina Turza, șefa Autoritații Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, anunța ca a trimis o echipa in control și ca va sesiza organele de cercetare…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Maria Madalina Turza, va sustine vineri o conferinta de bilant. Astfel, vor fi prezentate rezultatele unui an de activitate si o evaluare sumativa a domeniului protectiei sociale destinate…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era la finele lunii iunie 2020 de 853.465, rata acestora la populatia Romaniei fiind de 3,85%, conform datelor centralizate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, informeaza AGERPRES . Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 97,96% (836.074 persoane) se…

- Centrul de plasament nr. 2 din Buzau a fost inchis, iar cei 24 de copii din camin, pentru care nu a fost posibila reintegrarea in familii, au fost transferati in apartamente, a anuntat vineri, intr-un comunicat, Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptie…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) lanseaza miercuri, in parteneriat cu Asociatia eLiberare si Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, Programul de Formare in domeniul traficului de persoane si al impactului traumei in asistenta victimelor,…