- Nr. 23 din 13 Februarie 2023 BULETIN INFORMATIV 13 FEBRUARIE 2023 INFRACTIUNI CONSTATATE SI BUNURI INDISPONIBILIZATE LA O ACTIUNI ORGANIZATA DE SAESP TIMIS La data de 11.02.2023, in intervalul orar 08:00 16:00, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis, impreuna cu politisti…

- Acțiune de amploare, sambata, in Peciu Nou, Sanmihaiu Roman, Parța, Șag și Giulvaz. Polițiștii au efectuat controale in trafic, dar și la societațile comerciale din zona. La final au contorizat amenzi in valoare totala de 10.000 lei.

- O razie mai neobisnuita intr-un moment totusi oportun. In data de 4 februarie, polițiștii Secției 4 Rurala Peciu Nou au organizat o acțiune in localitațile Șag, Sanmihaiu, Peciu și Parța, din județul Timiș, pentru verificarea modului de respectare a legislației privind regimul de deținere al cainilor…

- La data de 21 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Constanta ndash; Sectia 2 au defasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale, respectiv mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica. In urma activitatilor, politistii au aplicat 19 sanctiuni…

- In noaptea de 17 18 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului Rutier, impreuna cu cei ai Sectiei 2 Rurala Mihail Kogalniceanu au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.In urma activitatilor, politistii…

- Politistii au descins, sambata, la mai multe adrese din cinci localitati de langa Lugoj. Actiunile vin dupa ce, in numai cateva zile, doua persoane au murit impuscate. “In data de 07.01.2023, in intervalul orar 08:00-18:00, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Timis, au organizat…

