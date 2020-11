Controale de verificare a programului de lucru decalat, vezi cine este direct vizat

Stiri pe aceeasi tema

- “Conform deciziilor luate, angajatorul trebuie sa organizeze echipa de lucru, in masura in care are peste 50 de angajati, de asa maniera incat sa-i grupeze si sa intre, respectiv sa plece de la serviciu cu un decalaj de o ora intre aceste grupe care se deplaseaza acasa, respectiv vin si sa evite aglomerarea…

- Doi romani din trei nu si-ar achizitiona o locuinta in urmatoarea jumatate de an, in timp ce aproape 10% isi cauta o a doua casa in afara orasului in care traiesc in prezent, arata un sondaj de specialitate, publicat miercuri. Conform analizei Crosspoint Real Estate, citata de Agerpres, daca anul trecut…

- Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a fost infectat cu SARS-CoV-2. Edilul a anunțat ca a ieșit pozitiv la ultimul test COVID-19 pe pagina sa de Facebook. „Fidel promisiunii facute de a fi intotdeauna sincer cu dumneavoastra, concetatenii mei, vreau sa va anunt ca am fost depistat pozitiv la testul…

- Departamentul de Stat anunta ca perioada de inscriere in Programul DV-2022 incepe la data de 7 octombrie 2020 si se incheie la data de 10 noiembrie 2020. Programul DV-2022 se desfasoara exclusiv in format electronic si nu se percepe nicio taxa de inscriere. Perioada de inscriere: Trimiteti cererile…

- Potrivit OUG 92/2020, primesc subventii angajatorii care in perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgența…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bucuresti a sanctionat cu 13.500 de lei angajatorul muncitorilor indieni depistati pozitiv cu noul coronavirus pe un santier din Sectorul 4 din Bucuresti. S-a contatat incalcarea legislatiei privind prevenirea raspandirii virusului SARS-COV-2, se mentioneaza intr-un…

- Romanii au schimbat legea in Germania. Lucratorii in industria carnii vor incheia contractul de munca direct cu angajatorul și nu cu intermediari, ca pana acum Lucratorii romani care muncesc in industria carnii in Germania vor semna, de la 1 ianuarie 2021, contracte de munca direct cu angajatorii germani,…