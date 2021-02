Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, critica atitudinea oficialilor zilei pentru faptul ca n-au luat poziție in cazul de otravire al Doinei Pana. Ea arata cu degetul și spre Marcel Ciolacu, președintele PSD. „E intolerabila lipsa de reacție a oficialitaților in cazul otravirii fostului…

- Alianța PNL-UDMR din Consiliul Local Turda a avut caștig de cauza și a asigurat voturile necesare pentru ca proiectele care au iscat discuții in ultima perioada in spațiul public, „sa treaca”.

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a transmis o replica, marti seara, pe Facebook, dupa ce actualul edil, Dominic Fritz, a afirmat ca fosta administratie a lasat in urma facturi neachitate de 120 de milioane de lei, Robu spunand ca “dupa trei luni de mandat, Fritz dovedeste ca nu intelege nimic…

- Consilierii locali sunt chemați sa-și aleaga colegul care va face parte din Executivul Primariei Timișoara. Prima ședința de CL din 2021 este convocata pentru ziua de marți, 5 ianuarie. Insa pe ordinea de zi este un singur punct, cel referitor la alegerea viceprimarului. Ar mai trebui sa depuna juramantul…

- Consilierii locali au aprobat rectificarea bugetara de 160.000 de lei, iar salariile au fost platite. ”Jucatoarele nu au de ce sa-și faca probleme”, a anunțat președintele Florin Verigeanu Conducerea clubului patronat de Primaria Rm. Valcea a solicitat la inceputul lunii decembrie o rectificare bugetara…

- Consilierii locali au ales in ședința extraordinara de luni, 21 decembrie 2020, noii viceprimari al Sectorului 1. Au fost aleși in aceste funcții Oliver Paiuși (Alianța USR PLUS) și Ramona Porumb (PNL). Tot in ședința de astazi, dintre cei doi viceprimari, a fost desemnat Oliver Paiuși…

- Franța va incepe sa ridice restricțiile pentru limitarea coronavirusului in saptaminile urmatoare, desfașurind procesul in trei etape, pentru a evita o noua explozie a pandemiei, a declarat duminica guvernul. Intr-un interviu pentru Journal du Dimanche , purtatorul de cuvint al guvernului, Gabriel Attal,…