Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca represaliile Israelului ce se desfasoar de o saptamana la atacul gruparii islamiste palestiniene Hamas din Gaza sunt "doar inceputul", desi nu a detaliat ce ar putea urma sau pentru cat timp, relateaza Reuters."Ii lovim pe dusmanii nostri…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca tara sa a „trecut la ofensiva”, avertizand ca „orice membru al Hamas este un om mort”, noteaza AFP. „Hamas este Daesh (acronimul arab al gruparii Stat Islamic) si ii vom zdrobi si distruge asa cum lumea a distrus Daesh”, a adaugat el intr-un prim…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- La trei zile dupa ofensiva masiva lansata de miscarea islamista palestiniana Hamas, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, cere formarea unui „guvern de uniune nationala”, relateaza AFP. „Le cer liderilor opozitiei sa formeze imediat un guvern de uniune nationala de urgenta, fara conditii prealabile”,…

- Raspunsul Israelului la atacurile lansate de gruparea militanta islamista Hamas "va schimba Orientul Mijlociu", a declarat luni, 9 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu, in timpul unei vizite efectuate in sudul țarii, informeaza Agerpres citand AFP și DPA."Cu ce se va confrunta Hamas va…

- Intr-un discurs televizat susținut sambata seara, Netanyahu a vorbit despre „o razbunare puternica a Israelului pentru aceasta zi neagra”: „Ceea ce s-a intamplat astazi nu s-a vazut niciodata in Israel. Ne vom razbuna puternic pentru aceasta zi neagra”, dupa atacul mișcarii palestiniene in Israel. …

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat ca țara sa a intrat „in razboi” in urma atacului-surpriza al Hamas de simbata-dimineața. „Cetațeni ai Israelului, sintem in razboi – nu intr-o operațiune, nu in acțiuni – in razboi”, a spus Netanyahu intr-un mesaj video catre populație. {{707215}}„Am…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Premierul israelian, Benjamin Netanyahu: „Suntem in razboi” appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…