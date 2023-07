Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de contrainformatii militare al Germaniei (MAD) a avertizat in legatura cu activitatile de spionaj in crestere din Rusia si China care vizeaza fortele armate germane, informeaza vineri DPA, preluat de Agerpres.

- Germania, prima economie europeana, a inregistrat o scadere peste asteptari a exporturilor in luna mai, in urma reducerii livrarilor in Statele Unite si Rusia, conform datelor publicate marti de Oficiul federal de statistica (Destatis), transmite Reuters. Exporturile au scazut cu 0,1% in mai, comparativ…

- Uniunea Europeana a exportat in 2022 autoturisme in valoare de 158 de miliarde de euro, un nou record istoric care este cu opt miliarde de euro peste precedentul record de 150 de miliarde de euro, stabilit in 2015, in timp ce importurile s-au situat la 62 de miliarde de euro, rezultand un surplus comercial…

- Țarile G7 – SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie – vor sa iși mențina relevanța și influența in cadrul ordinii globale in schimbare. Confruntandu-se cu provocarile reprezentate de China și de Rusia, care incearca sa modifice ordinea existenta și sa conteste interesele Occidentului,…

- Guvernul cancelarului Olaf Scholz face presiuni pentru a reduce dependența Germaniei de China, dar șefii unora dintre cele mai mari companii din țara se opun categoric. In același timp, UE susține o decuplare de economia chineza – și nu prea știe cum sa convinga statele membre. Directori de la BASF …

- Statele Unite au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar de tip CH-47F Chinook si alte echipamente militare Germaniei, un stat membru NATO, in valoare de 8,5 miliarde de dolari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta viitoare vanzare vizeaza o ”imbunatatire a capacitatilor de transport”…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat ca Ucraina nu are dreptul sa utilizeze armele primite din partea Germaniei pentru a efectua tiruri asupra teritoriului Federatiei Ruse, scrie marti publicatia germana Die Zeit, citata de agentia de presa ucraineana Unian și Agerpres. Si alti furnizori occidentali…

- Ministerul de Interne al Germaniei examineaza toate componentele chineze care sunt deja instalate in reteaua 5G a tarii, a declarat duminica ministrul Nancy Faeser, in timp ce Berlinul isi reevalueaza relatia cu principalul partener comercial, China, transmite Reuters, relateaza News.ro.”Trebuie…