- Potrivit presei naționale poloneze, statul nu aplica sancțiuni pentru jocurile de noroc ilegale. Din cele 640 de milioane de amenzi pentru jocurile de noroc ilegale, biroul competent a aplicat penalitați de 2 milioane.

- Impactul negativ al lui Alexandru Vișinescu persista chiar și dupa moartea sa. Statul nu poate obține despagubiri din dosarul fostului torționar comunist, care fusese condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crime impotriva umanitații. Potrivit sentinței, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu…

- Autoritatile spaniole continua sa ia masuri pentru eradicarea flagelului rasismului in fotbal, in urma "cazului Vinicius", atacantul brazilian al echipei Real Madrid, care a generat reactii la toate nivelurile, pentru ca astfel de situatii sa nu se mai repete pe terenurile din Spania, scrie presa din…

- Un polițist de frontiera de 31 de ani și un ofițer pensionat al Serviciului de Protectie si Paza de Stat, acum inspector de securitate pe aeroport, de 41 de ani, au fost uciși vineri cand un barbat a deschis focul in Aeroportul din Chișinau, dupa ce i s-a refuzat accesul in Republica Moldova.Ministerul…

- Marcel Ciolacu a declarat, marți, dupa o intalnire de lucru avuta cu Ligia Deca, ministrul Educației, ca trebuie sa se ia masuri pentru combaterea violenței in școli , și nu sa se acționeze dupa producerea unor eventuale incidente. In plus, premierul a tras un semnal de alarma in ceea ce privește creșterea…

- Marcel Ciolacu a facut cateva declarații despre greva din educație și despre banii alocați prin PNRR.„Greva din educație a acoperit spațiul public. Trebuie sa recuperam, sa vorbim de legile educației. Tot ce ne-am asumat vom respecta: tot angajamentul fața de dascali. Așteptam de la specialiști sa venim…

- Polițiștii cer, in strada, scoaterea pensiilor militare din PNRR. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) din Ministerul de Interne a protestat, miercuri, in fața Parlamentului. Sindicaliștii din Poliția Romana au cerut scoaterea pensiilor militare din PNRR. Vasile Zelca…