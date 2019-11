Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.11.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabila pentru proiectul ”Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. Finanțarea este acordata de Administrația Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera…

- Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum și livrarii surplusului in rețeaua naționala va fi reluat incepand cu data de 6 noiembrie 2019, ora 10.00, data la care instalatorii validați vor putea…

- Oradea, unul dintre orașele cu cea mai rapida dezvoltare la nivel național, nu neglijeaza nici infrastructura necesara mașinilor cu emisii zero. Primarul Ilie Bolojan a transmis ca, in curand, orașul pe care il conduce va inființa 16 stații noi de incarcare pentru vehiculele electrice. "Am semnat la…

- Piteștiul va avea in curand 10 stații noi de reincarcare pentru vehicule electrice. Primaria anunța ca stațiile vor fi instalate in in parcarea de la Bowling. Investiția va fi realizata dupa ce Comitetul de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu a aprobat dosarul de finanțare depus de catre…

- Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile izolate neracordate la rețeaua de distribuție a energiei electrice pana la data de 13 decembrie 2019. Scopul programului…

- Comitetul de Avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, miercuri, 288 de dosare de finantare in cadrul Programului „Rabla”, cu extensiile Clasic si Plus, dintre care 36 pentru achizitia de masini electrice si hibride, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei.…

- Unitatile administrativ-teritoriale din resedinte de judet si municipiul Bucuresti pot depune pana la 13 decembrie cererile de finantare pentru statii de reincarcare a masinilor electrice, a informat Administratia Fondului pentru Mediu.