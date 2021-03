Stiri pe aceeasi tema

- In urma a 5 percheziții domiciliare desfașurate in cursul zilei de ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Dolj au indisponibilizat aproximativ 7.500 de pachete de țigari provenite din contrabanda. Doi barbați de 33 și 56 de ani, din Bailești, au fost reținuți pentru 24…

- Miercuri, 10 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Arges, au desfașurat 9 percheziții domicilare, pe raza județului Argeș, intr-un…

- Un barbat din Dambovița s-a ales cu dosar penal in Bistrița-Nasaud, dupa ce polițiștii au descoperit ca transporta cu un autoturism aproape 300 de pechete de țigari de contrabanda. Dambovițeanul a fost interceptat pe raza comunei Parva. Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Parva au oprit, luni,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Gherla, au pus in executare pe 16 februarie un numar de patru mandate de percheziție domiciliara, la doua…

- La data de 9/10 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, cu sprijinul polițiștilor rutieri din cadrul Poliției municipiului Dej și sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Dej, au depistat in trafic, pe raza municipiului Dej, un autoturism in care…

- Pe 9 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au constatat ca la sediul unui agent economic din Mioveni, erau expuse spre vanzare articole vestimentare, susceptibile a fi contrafacute. Din verificari s-a stabilit ca la sediul agentului economic erau oferite la…

- Sambata, 6 februarie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu cei din Baia Sprie și Groși, in urma activitaților operative și de cercetare penala derulate intr-un dosar penal, au prins in flagrant, dupa urmarirea in trafic, trei barbați cu varste cuprinse intre 24…

- Federatia Sanitas va demara marti o serie de actiuni pentru sustinerea salariatilor din sanatate si asistenta sociala, pe fondul aparitiei OUG nr. 226/2020, care prevede inghetarea salariilor si pensiilor in acest an.