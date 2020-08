Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mircia Gutau a inaugurat marti, 25 august, lucrarile de modernizare realizate la mansarda Scolii Gimnaziale nr. 4. Lucrarile, in valoare de peste jumatate de milion de lei. Lucrarile au vizat ultimul nivel al corpurilor B si E al unitatii scolare, respectiv: tencuieli pereti, montare de tamplarie…

- Primarul Mircia Gutau a inaugurat marti, 25 august, lucrarile de modernizare realizate la mansarda Scolii Gimnaziale nr. 4. Lucrarile, in valoare de peste jumatate de milion de lei, au vizat ultimul nivel al corpurilor B si E al unitatii scolare, respectiv tencuieli pereti, montare de tamplarie PVC,…

- Luni, 17 august, primarul Mircia Gutau, alaturi de viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu, a inaugurat lucrarile de reabilitare realizate in ultima perioada la Scoala Waldorf. Investitia cu o valoare de peste 700.000 lei a constat in amenajari interioare la parter si etaj (placarea pardoselilor…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea a lansat, astazi, in premiera un sistem de bike-sharing,o initiativa pusa in practica in urma colaborarii cu compania locala Tech Wise Electronics. 1 de 5 Primarul Mircia Gutau si viceprimarii Carmen Preda si Eusebiu Veteleanu au lansat sistemul de bike-sharing CICLO.…

- Noua statie de taximetre din zona ”Cina” se va amenaja respectand doleantele taximetristilor, potrivit municipalitații din Ramnicu Valcea. In urma mai multor discutii purtate in cursul saptamanii trecute de catre primarul Mircia Gutau cu reprezentanti ai taximetristilor din municipiu, s-a dispus ca…

- Au fost demarate lucrarile de reabilitare a strazii Griviței, din Targu Jiu. Va fi reabilitat carosabilul, dar va fi realizata și canalizarea pluviala. La intrarea pe strada va fi construit și un sens giratoriu. „Este o investiție ampla, care a debutat mai tarziu pentru ca autoritațile a trebuit sa…

- Bosch, lider global in furnizarea de tehnologii si servicii, a inaugurat oficial joi noua cladire de birouri a Centrului de Inginerie Bosch din Cluj, unde 500 de angajati s-au mutat din alte cladiri locale, iar investitia totala in proiect a atins pragul de 30 de milioane de euro, potrivit news.ro.”Bosch,…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin Directia Administrarii Domeniului Public, a derulat in ultimele zile o campanie intensa de asfaltari si marcaje rutiere pe alei, strazi si parcari din jurul blocului A17 din Ostroveni – langa Casa Tineretului. Pe o suprafata de peste 2.000 mp s-au facut asfaltari…