Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a informat duminica seara, in contextul evolutiilor legate de situatia de securitate din Sudan, ca, pana in prezent, la nivelul Ambasadei Romaniei la Addis Abeba isi inregistrasera prezenta si/sau au fost contactati de misiunea diplomatica romana in vederea evacuarii 22…

- Pana in prezent, și-au inregistrat prezența sau au fost contactați de misiunea diplomatica romana in vederea evacuarii din Sudan 22 de cetațeni romani și patru membri de familie, cetațeni sudanezi, transmite MAE.„Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in contextul evoluțiilor legate de situația…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri seara, ca un cetatean roman angajat al unei companii de securitate private care asigura protectia personalului misiunii EUBAM (EU Border Assistance Mission) se afla in custodia autoritatilor libiene. Ambasada Romaniei in Libia face toate demersurile…

- Ambasada Romaniei la Ottawa si Consulatul General al Romaniei la Montreal continua dialogul atat cu autoritatile locale canadiene, cat si cu rudele celor decedati cu privire la procedura de repatriere a trupurilor neinsufletite, fiind pregatite sa acorde asistenta consulara, conform competentelor, arata…

- Politistii din Alba, la datorie de Floriile ortodoxe si Pastele catolic 2023: Masuri suplimentare și recomandari pentru siguranța cetațenilor Politistii din Alba, la datorie de Floriile ortodoxe si Pastele catolic 2023: Masuri suplimentare și recomandari pentru siguranța cetațenilor Inspectoratul de…

- In continuarea precizarilor de presa din data de 11 martie 2023, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca Ambasada Romaniei la Budapesta a fost contactata prin intermediul numarului de telefon de urgența al misiunii diplomatice de catre alți doi cetațeni romani implicați in accidentul rutier…

- Autoritatile turce au decis sa incheie marti, 21 februarie, operatiunilor de cautare a supravietuitorilor in provincia Hatay, devastata de cutremurele puternice din 6 februarie si care a fost lovita din nou, luni, 20 februarie, de alte doua seisme, transmite EFE, citata de Agerpres.Anunțul vine la doua…

- Nr. 139.051 din 10 februarie 2023 BULETIN DE PRESA 10.02.2023 ACTIUNI ALE POLITIEI IESENE PENTRU SIGURANTA CETATENILOR La data de 09 februarie 2023, politistii ieseni au intervenit la peste 80 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112.Au fost aplicate peste 400 de sanctiuni contraventionale, iar…