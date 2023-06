Continuă investițiile în energie! Jalonul 133 aferent cererii de plata cu numarul 2 din PNRR a fost inchis de catre ministrul liberal al Energiei, Sebastian Burduja, prin semnarea contractului de finanțare cu Electrocentrale Craiova SA. Investiția depașește 250 milioane euro și presupune realizarea unei noi capacitați de producere a energiei electrice și termice din gaze naturale, in cogenerare de inalta eficiența. Actualele instalații vor fi inlocuite pana in 2026 cu noi capacitați de producție, ce vor avea o putere instalata de 300 MW. Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

