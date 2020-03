Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, la sediul Institutiei Prefectului Judetul Constanta, are loc intrunirea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul caruia, alaturi de autoritatile competente, se discuta pe marginea subiectului "Queen Hind".Pe langa aceasta tema, prefectul George Niculescu a facut…

- Membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența au adoptat, joi, 27 februarie, noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus.Pe de o parte s-a decis identificarea cu exactitate a persoanelor care se intorc din zonele afectate, iar pe de alta parte amenajarea unor…

- Consiliul Judetean Timis va achizitiona cinci module de containere duble pentru izolare in cazul in care apar infectii cu coronavirus, containere care sunt dotate cu chicineta si baie, acestea urmand sa fie amplasate in sase puncte de trecere a frontierei si in Aeroportul Timisoara. De asemenea,…

- Consiliul Județean Timiș ia toate masurile pentru ca coronavirusul sa nu patrunda pe teritoriul județului. Poziționarea geografica, granița cu Ungaria și Serbia, Aeroportul Timișoara, cu zboruri dinspre Italia, determina autoritațile locale sa țina garda cat mai ridicata. Calin Dobra, președintele CJ…

- Autoritatile din judetul Teleorman au stabilit, luni, doua locatii de carantina in cazul in care apar suspiciuni sau cazuri de coronavirus, urmand sa amenajeze corespunzator aceste spatii, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).Cele doua locatii sunt la…

- Primaria Municipiului Timisoara si Consiliul Judetean Timis vor achizitiona containere speciale, care vor fi instalate in resedinta de judet si in teritoriu, in care vor putea fi cazate persoanele carantinate cu suspiciune de coronavirus.Containerele vor fi dotate cu tot ceea ce este necesar,…

- George Bologan, ambasadorul roman in Italia, a anunțat ca pana in acest moment niciun roman din Peninsula nu este infectat cu coronavirus, informeaza Digi 24. „Pentru o informare corecta a publicului, deoarece ne confruntam inclusiv cu unele stiri false cum ca au fost depistati cetateni romani purtatori…

- Numarul solicitarilor pentru acordarea primului ajutor calificat, pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta si pentru efectuarea operatiunilor de descarcerare a crescut cu 39 la suta in cursul anului 2019, fata de anul precedent, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de…