Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii de pe mai multe strazi din Municipiul Aiud au ramas marți, 3 octombrie 2023, fara apa potabila, in urma unei avarii la conducta de alimentare. „SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 03.10.2023, furnizarea apei va fi intrerupta in municipiul Aiud pe str.…

- O avarie s-a produs vineri, 29 septembrie 2023, la conducta de apa potabila din Aiud. Locuitorii de pe opt strazi din oraș au ramas fara apa potabila pana la remedierea defecțiunii. „SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 29.09.2023, furnizarea apei va fi intrerupta…

- AVARIE la conducta de apa potabila din Aiud: Locuitorii unei strazi din oraș, fara apa, miercuri AVARIE la conducta de apa potabila din Aiud: Locuitorii unei strazi din oraș, fara apa, miercuri O avarie s-a produs miercuri, 20 septembrie, la conducta de apa potabila din Aiud. Locuitorii de pe strada…

- Apa CTTA Alba Sucursala Aiud a transmis ca mai multe strazi din Aiud au ramas fara apa potabila, miercuri, 30 august 2023, in urma unei avarii la conducta de alimentare. „SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 30.08.2023, furnizarea apei va fi intrerupta pe Str.…

- AVARIE la conducta de alimentare cu apa potabila din Aiud: Mai multe strazi din municipiu, fara apa vineri O AVARIE la conducta de alimentare cu apa potabila din Aiud s-a produs vineri, 25 august. Mai multe strazi din municipiu au ramas fara apa vineri. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza…

- Mai multe strazi din Aiud au ramas in cursul dimineții de vineri, 25 august 2023, fara apa potabila, din cauza unei avarii la o conducta. „SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza consumatorii ca in data de 25.08.2023, furnizarea apei va fi intrerupta pe Str. Moților, incepand cu nr. 78 in sus,…

- Mai multe strazi din Aiud ramin fara apa potabila. O conducta a fost avariata Mai multe strazi din Aiud raman vineri, 25 august fara apa potabila. Motivul pentru care locuitorii de pe mai multe strazi rama fara apa este o avarie la conducta de alimentare. SC APA CTTA SA ALBA – Sucursala Aiud informeaza…

- Apa potabila, oprita intr-un cartier din Aiud. APA CTTA a anunțat ca executa lucrari la conductele de alimentare Locuitorii unui cartier din Aiud au ramas miercuri fara alimentare cu apa potabila, din cauza efectuarii unor lucrari. Potrivit unui comunicat al APA CTTA CTTA SA – Sucursala Aiud, miercuri,…