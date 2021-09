Consultații medicale gratuite, vaccinare anti-COVID și program cultural pentru timișorenii din Freidorf Zona de blocuri cunoscuta pentru fosta fabrica de zahar, care dadea sens candva Freidorf-ului de dupa pod, este acum vecina cu sucursala unei mari corporații din industria macelariei. Locatarii se plang adesea de cadourile olfactive ai caror beneficiari indirecți și involuntari sunt. In afara de asta, locul este conectat de oraș prin puține mijloace de […] Articolul Consultații medicale gratuite, vaccinare anti-COVID și program cultural pentru timișorenii din Freidorf a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

