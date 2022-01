Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord au anuntat duminica inca 12.133 de cazuri de COVID-19 cu varianta Omicron confirmate prin secventiere in ultimele 24 de ore, al caror total ajunge astfel in aceasta tara la 37.101, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- Medicul-sef al Angliei, profesorul Chris Whitty, le-a cerut joi britanicilor sa-si stabileasca ''prioritatile'' pentru a diminua cat mai mult interactiunile sociale, astfel incat sa incetineasca raspandirea variantei coronavirusului foarte contagioase Omicron, care ar putea sa provoace ''destul de…

- Guvernul de la Londra a anuntat luni ca sunt necesare noi masuri in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord pentru a tempera inmultirea cazurilor de COVID-19 cu varianta Omicron a coronavirusului si a castiga astfel timp pentru a intelege caracteristicile acestei variante

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si Alteta Sa Regala Principele Radu au avut vineri o intrevedere cu presedintele Asociatiei Olimpice Britanice, Sir Hugh Robertson, la sediul Ambasadei Romaniei in Regatul Unit. Intalnirea, una extrem de cordiala si la care a fost prezent si ambasadorul…

- Regele Mihai a fost celebrat la Londra, unde, de astazi, are un bust. A fost dezvelit de Majestatea Sa Margareta si Ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Evenimentul este dedicat celebrarii a 100 de ani de la nasterea Regelui Mihai.

- Ambasada Romaniei la Londra a gazduit joi ceremonia dezvelirii bustului Regelui Mihai I, in prezenta Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei, si a Altetei Sale Regale Principele Radu, aflati in aceste zile intr-o vizita cu caracter public in Marea Britanie. Dezvelirea bustului Regelui…

- Ambasadorul Romaniei la Londra, Laura Popescu, a avut o intrevedere cu cațiva dintre cei aproape 200 de polițiști romani care lucreaza in Metropolitan Police, anunța Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. „A fost o discuție foarte buna, consistenta, cu privire…

- Liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, a depus o cerere la Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale prin care invoca motivele pentru care nu poate fi la audieri in Moldova și cere sa fie remisa o comisie rogatorie internaționala in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei…