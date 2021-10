Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de doi ani de licitație și doua atribuiri catre o firma din Turcia intoarse de catre instanțele de judecata, contractul de proiectare și execuție a Lotului 1 din Autostrada de Centura (A0) Nord a Capitalei a fost atribuit asocierii Impresa Pizzarotti & C Spa Italia S.p.a – RETTER…

- Potrivit CNAIR, ofertantul desemnat castigator este Asocierea Impresa Pizzarotti& C SpA Italia S.p.A.- RETTER Projectmanagement. Valoarea contractului este de 815.075.249,74 lei, fara TVA, iar durata contractului este 34 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare si 22 luni perioada de executie…

- Rutierul columbian Daniel Munoz Giraldo (Androni Giocattoli Sidermec) a castigat etapa a doua a Turului ciclist al Romaniei, desfasurata joi intre Deva si Paltinis, in timp ce romanul Serghei Tvetcov (Wildlife Generation Pro Cycling) este noul lider al cursei. Daniel Munoz, castigatorul…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a desemnat castigatorul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire a municipiului Sfantu Gheorghe. Prin studiul de fezabilitate, proiectul a fost estimat la peste 290 de milioane de lei fara TVA. Scopul investitiei este de a degreva…

- Municipalitatea a anuntat castigatorul contractului de prestari servicii privind servicii de organizare eveniment, aferent evenimentului Spectacole estivale, constanta 2021 Achizitia serviciilor este necesara pentru organizarea evenimentului in aer liber, in parcarea de la Poarta 1, Constanta, in intervalul…

- Reprezentanții CN de Administrare a Infrastructurii Rutiere au desemnat caștigatorul contractului “Completare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Autostrada Brașov – Fagaraș”. Deja au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a acestui contract, care…