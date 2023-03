Construcția centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia se apropie de final Centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia a ajuns la peste 80% din totalul operațiunilor necesare pentru punere in funcțiune. Investiția realizata de Fondul de Investiții in Energie Kazah-Roman (FIEKR), parte din proiectul inceput in luna mai 2021, este aproape de final. Prin Rompetrol Energy, companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol) și entitate responsabila de gestionarea proiectelor energetice realizate prin mecanismele Fondului, FIEKR a reușit sa parcurga noi pași in completarea unuia dintre cele mai importante proiecte de dezvoltare. In șantierul aflat in proximitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

