Senatorul PNL de Suceava, Constantin Daniel Cadariu considera ca aderarea Romaniei la spațiul Schengen reprezinta o victorie importanta a PNL. Constantin Daniel Cadariu a declarat ca PNL a tratat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen ca o prioritate absoluta, fiind vorba despre cel mai important proiect de țara, dupa ce țara noastra a devenit membra a […] The post Constantin Daniel Cadariu: „Aderarea Romaniei la Spațiul Schengen este o victorie importanta a PNL” first appeared on Suceava News Online .