- Florin Pirvu (47 de ani), noul antrenor de la Petrolul Ploiești, a comentat victoria pe care a obținut-o la debutul pe banca „lupilor galbeni”, 2-0 cu Hermannstadt. Pirvu a inceput cu dreptul mandatul de „principal” la Petrolul, o victorie fara gol primit in fața celor de la Hermannstadt. Antrenorul…

- Reluand o mai veche traditie, jucatorii petroliști au fost oaspetii unei institutii școlare de top, CN „Ion Luca Caragiale”. S-au facut multe poze, s-au impartit autografe, dar și invitatii pentru meciul de astazi, cu AFC Hermannstadt, iar jucatorii și staff-ul s-au bucurat de caldura cu care au fost…

- George Marin Ieri a fost prezentat noul antrenor al Petrolului pentru urmatorul an și jumatate, conform contractului semnat. Evenimentul s-a intamplat in urma hotararii pe care Nae Constantin a luat-o in urma meciului pierdut categoric, 0-5, la Botoșani. Decizia conducerii clubului ploieștean a fost…

- Florin Pirvu (47 de ani) va fi noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, dupa ce Nae Constantin și-a dat demisia, in urma infrangerii usturatoare de la Botoșani, scor 0-5. Tehnicianul care a activat ultima data in China, la echipa U19 a celor de la Henan Songshan Longmen, se afla in negocieri…

- Nae Constantin, antrenorul Petrolului, a anunțat, la scurt timp dupa umilința suferita de „gazari” in deplasare cu FC Botoșani, scor 0-5, ca a luat decizia de a parasi echipa. „Lupii galbeni” sunt in genunchi in 2023: trei infrangeri din tot atatea meciuri, bilanț care l-a facut pe tehnician sa recurga…

- Nicolae Constantin (49 de ani), Constantin Budescu (33) și Gheorghe Grozav (32) au comentat infrangerea cu CS Mioveni, ultima clasata din Superliga, scor 0-1. Lui Nicolae Constantin, antrenorul Petrolului, nu i-a fost ușor sa digere rezultatul final. Petrolul este una dintre singurele doua echipe invinse…

- Nicolae Stanciu a numit cel mai bun antrenor din cariera sa. In prezent, Nicolae Stanciu evolueaza in China la Wuhan Three Towns. Nicolae Stanciu a numit cel mai bun antrenor din cariera sa Nicolae Stanciu susține ca Jindrich Trpisovsky, actualul „principal” de la Slavia Praga, este cel mai bun antrenor…

- Imediat dupa meciul cu ”Craiova lui Mititelu”, incheiat cu scorul de 1-1, jucatorii și staff-ul Petrolului au fost invitații restaurantului El Clasico, din Loloiasca, pentru o masa festiva organizata ad-hoc, finala Campionatului Mondial din Qatar imparțind ”in doua” lotul lui Nae Constantin. A fost……