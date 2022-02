Constantin Brâncuși, o reparaţie morală: Cum a devenit 19 februarie sărbătoare națională Astazi se implinesc 146 de ani de la nașterea marelui Brancuși, iar cuvintele sunt poate de prisos. Din anul 2016, la 19 februarie, se sarbatoreste Ziua Brancusi, pentru a marca data nasterii marelui sculptor roman, respectiv 19 februarie 1876. Propunerea legislativa privind instituirea acestei zile a fost initiata de mai multi parlamentari, care, in expunerea de motive, sustineau ca declararea datei de 19 februarie drept “Ziua Brancusi” – sarbatoare nationala legala lucratoare ar reprezenta “o reparatie morala fata de refuzul si umilirea sculptorului de catre statul roman atunci cand a vrut sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Ziua Brancusi, zi dedicata marelui sculptor roman Constantin Brancusi, este sarbatorita an de an la data aniversarii sale, respectiv la 19 februarie. Personalitate marcanta in miscarea artistica a veacului al XX-lea si unul dintre cei mai mari sculptori ai acestei perioade, Constantin Brancusi face…

- Nascut la 19 februarie 1876 in localitatea Hobita (judetul Gorj), Constantin Brancuși - „Zeul-țaran” cum l-a alintat extravaganta Peggy Guggenheim, amorezata și de artist, și de arta lui -, s-a stins din viața la Paris, la 16 martie 1957. Sculpturile sale

