Constănțean arestat pentru că a furat din seiful iubitei 15.000 de dolari Un constanțean a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a furat 15.000 de dolari din seiful concubinei sale, iar dupa comiterea faptei a fugit din tara. El a fost prins la mai bine de o luna de la furt, cand a revenit in Romania, informeaza Ziare.com. Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis joi, 8 decembrie, printr-un comunicat de presa, ca un barbat este cercetat pentru furt calificat dupa ce a furat 15.000 de dolari dintr-un seif. “La data de 01.11.2022, in intervalul 08:40-13:00, inculpatul G.M., aflat in locuinta concubinei sale, L.C., din localitatea Valu lui Traian,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

