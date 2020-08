ConstantaEsteBine - Noutati de la Centrul Natura Constanta: Cartile scrise de dr. Sorina Soescu pot fi citite in format e-book

Stiri pe aceeasi tema

- PSD-iștii din organizația locala Dej s-au intalnit in aceasta dupa-amiaza, pe terasa unui restaurant din oraș, pentru a stabili o strategie, dupa ce primarul Morar Costan a anunțat ca nu va mai candida din partea social-democraților la alegerile locale . Sursele Dej24.ro povestesc ca prima parte a…

- PSD-iștii din organizația locala Dej s-au intalnit in aceasta dupa-amiaza, pe terasa unui restaurant din oraș, pentru a stabili o strategie, dupa ce primarul Morar Costan a anunțat ca nu va mai candida din partea social-democraților la alegerile locale . Sursele Dej24.ro povestesc ca prima parte a…

- Postul Realitatea Plus, care a transmis bucați din interviul din penitenciar cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, a difuzat joi informația ca s-a decis sancționarea definitiva a social-democratului.Citește și: Taberele din PSD: Cine se aliniaza in spatele lui Eugen Teodorovici Liviu Dragnea…

- Cele mai frumoase fragmente din cartile autorilor romani publicati la editura Arthur vor fi citite, in fiecare joi, luna aceasta, de actrita Adriana Moca in cadrul proiectului "Arthuroteca". Cititorii vor putea asculta fragmente din cartile unor autori cunoscuti in literatura romana pentru copii,…

- Impresarul Anamaria Prodan (47 de ani) a dat detalii inedite despre familia sa și despre soțul sau, Laurențiu Reghecampf, povestind cum se comporta acesta cu ea. „Eu ii mulțumesc in fiecare zi lui Dumnezeu pentru Laur! Barbații ca Reghe sunt pe cale de dispariție. Se gasesc greu. El nu suporta sa imi…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat momentul antologic petrecut ieri, cand Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a aparut fara pantaloni in direct la TV. CONTEXT: Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, a fost protagonistul unei faze amuzante, in timpul unei emisiuni televizate;Oficialul…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a anuntat sambata, 9 mai, la Targu Mureș, stadiul in care se afla proiectul Autostrazii ”Unirii” care va lega municipiul Targu Mureș de Iași și mai departe de orașul Ungheni, aflat la granița cu Republica Moldova. ”Este in curs de realizare, revizuire a studiului de…

- Guvernul a adoptat un act normativ prin care unitatile spitalicesti sa poata deconta serviciile medicale prestate pe perioada starii de urgenta la nivelul efectiv realizat, a anuntat vineri seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. ‘Un (…) act normativ a fost adoptat in acest domeniu (al Sanatatii…