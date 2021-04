Asociatia Patronala a Restaurantelor, Cafenelelor, Barurilor, Cluburilor, Saloanelor de Evenimente si Beach Barurilor (RESTO) Constanta propune autoritatilor organizarea in luna iulie a unui eveniment pilot pe litoral, dupa modelul unuia similar derulat in Olanda, la care sa se permita accesul a peste o mie de participanti, pe baza prezentarii unui test COVID-19 negativ sau a certificatului de vaccinare. "Se apropie Sezonul Litoral 2021 si nu dorim sa mai avem o vara fara evenimente! Industria cauta solutii, iar Asociatia Patronala RESTO Constanta vrea sa organizeze un eveniment in luna iulie,…