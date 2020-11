Stiri pe aceeasi tema

- La manastirea ,,Pestera Sf. Apostol Andrei, echipele de jandarmi si politisti asigura masuri de ordine publica la ceremonialul religios pentru respectarea masurilor impotriva COVID 19.Peste 130 de jandarmi si politisti vor asigura masurile de ordine publica la ceremonialul religios desfasurat cu ocazia…

- „Merg la o ruda care este internata in spital” sau ”Suntem din Maramureș și am venit sa ne cumparam o centrala de apartament” – acestea sunt doar unele dintre raspunsurile oferite de cetațenii verificați de forțele de ordine in cea de-a treia zi de carantina in municipiul Bistrița și localitațile aparținatoare.…

- Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat, pentru ziua alegerilor locale, peste 43.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, pompieri si lucratori de la alte structuri. Dintre acestia, 20.243 vor fi responsabili cu mentinerea ordinii publice la cele 18.794 de sectii de votare, a anuntat, vineri,…

- Aproximativ 800 de lucratori ai M.A.I asigura paza si protectia a 426 de sectii de votare constituite pe raza județului Buzau, in 368 de locații, in perioada 26-27 septembrie. „Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea alegerilor pentru autoritațile administrației…

- Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat, pentru ziua alegerilor locale, peste 43.000 de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, pompieri si lucratori de la alte structuri. Dintre acestia, 20.243 vor fi responsabili cu mentinerea ordinii publice la cele 18.794 de sectii de votare, a anuntat,…

- Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi si politisti locali au continuat activitatile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii de alerta, in zonele aglomerate, precum piete, terase sau cluburi in aer liber.Peste 140 de politisti,…

- Fortele de ordine continua actiunile de prevenire si limitare a infectarii cu virusul Covid 19. Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politisti din cadrul I.P.J. Constanta, jandarmi si politisti locali au continuat activitatile de verificare a respectarii normelor legale impuse pe perioada starii…

- Aproximativ 80 de politisti, jandarmi, pompieri si politisti locali au actionat, noaptea trecuta, pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, in vederea prevenirii si limitarii infectarii cu virusul Covid 19, in principalele zone aglomerate din judetul Constanta.Sub autoritatea Institutiei…