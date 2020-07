Patru persoane au fost retinute de politisti in urma a cinci perchezitii domiciliare efectuate in judetele Constanta si Tulcea, intr-un dosar penal de trafic de minori si proxenetism, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Descinderile au fost soldate si cu indisponibilizarea, printre altele, a unui pistol cu aer comprimat si a sumei de 800 de euro. "Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT - ST Constanta, au efectuat cinci perchezitii domiciliare in judetele Constanta si Tulcea, intr-un…