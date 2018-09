Constanta. Parada modei la Scoala de Vara a Femeilor Social Democrate. Ce tinute au ales pesedistele pentru acest eveniment (fotoreportaj)

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea era asteptat la lucrarile Scolii de Vara a Femeilor Social Democrate, care are loc in acest weekend la Pavilionul Expozitional de pe bulevardul Mamaia, municipiul Constanta. Atat participantii si simpatizantii PSD, cat si protestatarii, l au asteptat incepand cu ora 15:00 pe presedintele…

- Organizatia Femeilor Social Democrate organizeaza in acest weekend pe litoral Scoala de Vara a Femeilor Social Democrate, care an de an se tine la Pavilionul Expozitional din municipiul Constanta. De la ora 15:30, sunt asteptati insusi presedintele PSD, Liviu Dragnea, care va tine un discurs alaturi…

- Sambata, 28 iulie, in zona plajei „Zoom Beach” din Constanta, se va desfasura a opta editie a Aqua Challenge - maraton de inot in Marea Neagra - eveniment organizat de Atena Sport Club - Scoala de inot...

- Cea de a XI a editie a Seawolves Bike Fest are loc in acest weekend in Mamaia Nord Camping S. Nu vor lipsi din program concertele pe o scena de zeci de mii de watts, consursurile specifice, parada moto prin statiunea Mamaia si orasul Constanta, recitalurile folk rock din fiecare seara de pe plaja, la…