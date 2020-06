Stiri pe aceeasi tema

- Pescarul a fost cautat azi in zona in care a fost gasita barca de o echipa de scafandri.Azi, oamenii legii au fost sesizati cu privire la faptul ca in larg, in zona Pescarie Constanta , se afla o barca rasturnata. Conform primelor date, se pare ca este vorba despre barca barbatului disparut vineri dinineata.…

- bull; Informare a Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca, la ora 7.00, nu erau semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta ca efect al manifestarilor meteo nefavorabile sau…

- Pompierii din Constanța intervin, vineri, in Marea Neagra, pentru a cauta o ambarcațiune despre care exista informații ca ar fi disparut pe mare. Pe vas era o singura persoana, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Constanța, pompierii au fost solicitați pentru cautarea unei persoane posibil disparuta…

- "Sezonul calutilor de mare...mai multi ca niciodata".Asa isi descrie, in cateva cuvinte, filmarea efectuata la o suta de metri adancime, in Marea Neagra, scafandrul Pascale Roibu din Constanta. In discutiile sale cu prietenii, pe contul sau de Facebook, cineva il intreaba de ce se vede atat de verde.Iar…

- Din cauza zapezii viscolite din ultimele zile, un drum național este inchis in județul Dolj (DN 65C Craiova-Mischii), precum și 12 drumuri județene, in județele Olt și Dolj, au circulația intrerupta. Pe aceste drumuri se acționeaza cu utilaje pentru reluarea traficului, potrivit Centrului INFOTRAFIC…

- COVID-19. Decesele consemnate in ultimele 24 de ore ridica la 491 numarul mortilor de coronavirus in Spania. De asemenea, intr-o singura au fost raportate 1.236 noi cazuri de imbolnavire, astfel ca numarul total al celor infectati a ajuns la 11.178. Dintre bolnavi, cei mai multi se afla la Madrid,…

- Autocarul a fost lasat sa treaca frontiera, iar destinatia initiala a fost Bucuresti, insa doar doi dintre pasageri au ajuns in Capitala, restul fiind nevoiti sa ajunga in alte judete precum Arges, Neamt sau Constanta. In aceasta dupa-amiaza, in momentul in care a ajuns pe Centura Bucuresti, soferul…

- Ministerul Sanatații a operaționalizat in aceasta dimineața Centrul Operațional de Coordonare. Aceasta unitate va ajuta la identificarea in timp real a situațiilor infecțiilor cu coronavirus, au anunțat autoritațile.Ministrul Sanatații, Victor Costache, a prezentat planul de masuri pentru pregatirea…