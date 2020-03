Constanta: Modificari aduse sensului giratoriu de la intersectia strazilor Valea Portului cu Prelungirea Traian. Cum arata acum (galerie foto)

Sensul giratoriu amplasat la intersectia strazilor Valea Portului cu Prelungirea Traian, are ca scop decongestionarea traficului in zona.Acesta insa nu mai arata ca inainte, sau ca alte sensuri giratorii din municipiul Constanta. Acesta este de dimensiuni mai mici . Amintim ca, sensurile giratorii din Constanta au fost create dupa analiza specialistilor si la indemnul Serviciului Rutier pentru a fluidiza zonele cu trafic.De altfel, in municipiul Constanta, inclusiv statiunea Mamaia, sunt functio ...