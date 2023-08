Constanta: In acest weekend incepe editia a cincea a Seri de teatru si Muzica la Pontul Euxin. Programul complet al evenimentului

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la Abrud: Festivalul-concurs de muzica tradiționala „Inimi fierbinți, in Țara de Piatra”. PROGRAMUL evenimentului Festivalul-concurs de interpretare vocala a muzicii tradiționale romanești „Inimi fierbinți, in Țara de Piatra”, eveniment ajuns la cea de-a 39-a ediție, se va desfașura, duminica,…

- SEASTREET – prima ediție a festivalului internațional de teatru de strada – va avea loc la Constanța in ultimul weekend al lunii, in perioada 28 – 30 iulie. Evenimentele principale vor avea loc in Piața Ovidiu, iar paradele se vor desfașura pe traseul: bd. Tomis – traseul dintre kilometrul 0 al Constanței…

- Sambata, pe 22 iulie 2023, va incepe a treia editie a Festivalului de Teatru si Film "Serban Ionescu", desfasurat la 2 Mai, judetul Constanta. Festivalul are loc intre 22 ndash; 29 iulie 2023. Programul din acest an cuprinde peste 50 de evenimente culturale, de la spectacole de teatru si expozitii pana…

- A 24-a ediție a Zilelor Orașului Seini – Cetatea Zynir are loc in acest weekend. Prima zi se va incheia cu concertul sustinut de Matteo, urmat de discoteca in aer liber – DJ Ansary. In ultima seara a sarbatorii ii va incanta pe seineni Loredana Groza & Banda Agurida. Programul zilei de duminica Source

- Timp de trei zile (14-16 iulie), in Parcul „George Enescu” din Lugoj are loc ediția de vara a evenimentului „Weekend in familie”, organizat de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj. Evenimentul iși propune sa ofere familiilor lugojene oportunitatea de a petrece timp de calitate…

- In perioada 22 ndash; 29 iulie 2023, la 2 Mai, judetul Constanta, se desfasoara a treia editie a Festivalului de Teatru si Film "Serban Ionescu". Programul din acest an cuprinde peste 50 de evenimente culturale, de la spectacole de teatru si expozitii pana la show uri de stand up si dialoguri cu artistii.…

- 3 iunie| ”Junior Bike Race”, ediția a VII-a, la Ciugud: Concurs de mountainbike, destinat exclusiv copiilor. PROGRAMUL evenimentului 3 iunie| ”Junior Bike Race”, ediția a VII-a, la Ciugud: Concurs de mountainbike, destinat exclusiv copiilor. PROGRAMUL evenimentului Junior Bike Race revine cu cea de…