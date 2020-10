Constanta: Echipa Ligii Militarilor Profesionisti a promovat in Liga 1 de minifotbal (video)

Stiri pe aceeasi tema

- FC LMP este pregatita de Virgil Stoian antrenor principal si de Florinel Mari Dumitra antrenor secund, dar si jucator . Formatia de minifotbal a Ligii Militarilor Profesionisti, care evolueaza in Liga a II a zona Constanta a Campionatului National, a castigat o noua partida in competitie.In etapa a…

- Echipele din judetul Constanta au inceput cu dreptul actualul sezon al Ligii a 3-a la fotbal, obtinand, in runda inaugurala, rezultate pozitive in Seria a 3-a. Nou-promovata Gloria Albești (antrenor Ionel Melenco) s-a impus pe teren propriu, marcand golurile victoriei in repriza a doua a confruntarii…

- Cine crede ca prezența media constanta a unui individ toxic și schizoid, pe numele lui de scena ”CTP”, este intamplatoare se inșala. Omul este constant și conștient promovat de nenumarate entitați media, contractul ”de exclusivitate” fiind totuși cu SecuDigiTV. Ideile pe care le exprima releva un fascism…

- BCR și BCR Social Finance IFN SA s-au alaturat proiectului IT4Kids in mediul rural, inițiat de Școala informala de IT, și au donat peste 300 de echipamente IT. Obiectivul acestuia este de a imbunatați accesul la educația moderna (inclusiv de la distanța) pentru elevii din mediul rural, in contextul…

- Tragerea la sorți UEFA a oferit adversarii reprezentantelor Romaniei in turul I preliminar Europa League, iar partidele se vor disputa pe 27 august, intr-o singura manșa. FCSB a fost repartizata in categoria capilor de serie și a primit ca adversar in turul I preliminar Europa League pe Shirak Gyumri…

- Juventus Torino, campioana Italiei, a anuntat sambata seara ca l-a numit antrenor pe Andrea Pirlo, campion mondial in 2006 cu Italia, la cateva ore dupa demiterea lui Maurizio Sarri, care a ratat calificarea in sferturile Ligii Campionilor, relateaza agentiile internationale de presa. Pirlo, 41 ani,…

- Gloria Albești, reprezentanta judetului Constanta, a obtinut calificarea, in premiera, in al treilea esalon al fotbalului romanesc. Sambata, pe stadionul „Oțelul” din Galați, Gloria Albești a depasit-o pe CSM Rm. Sarat, reprezentanta judetului Buzau, in barajul din Regiunea 7, Grupa B. Echipa constanteana…