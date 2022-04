Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unei explozii urmata de incendiu, care au avut loc in noaptea de miercuri spre joi, intr-un bloc de garsoniere din municipiul Constanta, fiind afectate 26 de locuinte. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”, 20 de locatari au fost…

- Conform primelor informatii furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, este vorba despre o explozie la un apartament de pe aleea Egretei in cartierul constantean CET, urmata de un incendiu.Doua persoane au fost ranite, preluate de ambulanta si duse la spital.Au intervenit mai multe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Suceava au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la un incendiu izbucnit la acoperisul unui bloc de locuinte P 4 din localitatea Ostra.Potrivit ISU Suceava, la fata locului intervin pompierii militari cu patru…

- Un puternic incendiu a izbucnit izbucnit astazi la acoperișul unui bloc de locuințe(P+4) din localitatea Ostra, informeaza ISU Suceava. ”Incendiul se manifesta pe o suprafața de aproximativ 40 de metri patrați. In urma evenimentului aproximativ 60 de persoane s-au autoevacuat. Se lucreaza pentru lichidare”,…

- Un microbuz de pasageri si o autoutilitara au fost implicate joi intr-un accident pe DN1, la iesirea din municipiul Aiud spre orasul Teius, in urma caruia 5 persoane necesita ingrijiri medicale. “Detasamentul de pompieri Aiud intervine pentru acordarea primului ajutor medical la un accident rutier produs…

- Cinci persoane au fost ranite, joi, intr-un accident dintre un camion si o dubita, pe drumul national DN 11, in localitatea Oituz, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența din Bacau. In accident au fost implicat 6 persoane, iar doua victime se aflau blocate in dubița in momentul in care au…

- Patru persoane, printre care si doi copii, au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier care a avut loc, duminica, pe drumul european E58, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu, potrivit Agerpres . Doua autoturisme…

- Un puternic incendiu a izbucnit, miercuri, la o terasa acoperita cu stuf, dezafectata, amplasata pe plaja Modern din Constanta, pe o suprafata de aproximativ 200 de metri patrati. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea", Razvan Parconie,…