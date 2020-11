Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta seara, de la ora 20.00, municipiul Constanta intra in carantina pentru 14 zile. Insa incidenta raspandirii COVID 19 a crescut alarmant in mai multe localitati din judes, DSP Constanta avand in derulare analiza de risc pentru localitatile Lumina 6,36 , Costinesti 6,91 , Techirghiol 6,98 ,…

- Unele din noile masuri preventive pentru municipiul Constanta si localitatea Agigea, incepand de astazi, de la ora 17:00 sunt cele referitoare la asigurarea conditiilor pentru desfasurarea invatamantului in conditiile stabilite de Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5972 08.11.2020 si asigurarea…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat in cadrul unui camin privat pentru ingrijirea persoanelor varstnice din localitatea Mihail Kogalniceanu, potrivit unei informatii transmise astazi de Directia de Sanatate Publica (DSP) a judetului Constanta, conform Agerpres. Trei angajați și 29 de beneficiari,…

- Dupa ce masura carantinarii orașului Ovidiu va intra in vigoare, conducatorii auto pot folosi rute ocolitoare: autostrada A4 sau Constanța - DC 86 - Navodari - DJ 226 - Lumina, anunța Prefectura județului Constanța, potrivit Mediafax.Traficul va fi deviat, dupa cum urmeaza: - dinspre…

- Autoritatile au decis, vineri seara, instituirea carantinei zonale in orasul Ovidiu si impunerea masurilor speciale de protectie in localitatile Agigea si Valu lui Traian, dupa constatarea incadrarii in limitele de incidenta cumulata a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mare de 3/1.000 locuitori, informeaza…

- Asociatia "Breasla Carciumarilor Brasoveni" va elabora un set de propuneri in privinta modului prin care se pot reduce riscurile de contaminare cu noul coronavirus in domeniul HoReCa. Propunerile vor fi analizate atat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Brasov, cat si de Comitetul Judetean pentru…

- Numarul unitatilor didactice care au inceput anul scolar 2020-2021 functionand dupa scenariul 1, cu toti elevii prezenti in banci, a scazut cu 143 in doar o saptamana. Cele mai multe dintre acestea au trecut la cursuri dupa scenariul galben, in care doar unele clase merg zilnic la scoala, iar altele…

- Au fost confirmate 24 de cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 2 septembrie, de catre Direcția de Sanatate Publica. A fost inregistrat și un nou deces al unei persoane confirmate ca fiind infectata cu coronavirus. Este vorba despre un barbat…