Constanta: Accident rutier pe strada Democratiei. O masina si un scuter, implicate

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc luni la intersectia bulevardului 1 Decembrie cu strada Bucuresti din Constanta.Potrivit informatiilor, accidentul rutier s a produs intre un autoturism marca BMW si un microbuz de transport persoane. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima este constienta…

- Ieri, pe strada Atelierelor din municipiul Constanta a avut loc un accident rutier. In eveniment au fost implicate patru automobile. Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Conform imaginilor, soferul uneia dintre masini nu a respectat semnificatie indicatorului "STOPldquo;.Citeste si UPDATE…

- Dupa ce sâmbata un automobil s-a rasturnat pe strada Dorobaniților, duminica o alta mașina, tot din cauza neacordarii de prioritate, a ajuns sa se rastoarne. „A fost un accident cu pagube materiale, în jurul orei 19:30. Un conducator auto din Cluj-Napoca, în vârsta…

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta dimineata, la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta.Apelantul spune ca evenimentul rutier a avut loc in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona blocului C2. Sunt implicate doua autoturisme iar in urma accidentuluia…

- Astazi, in jurul orei 11:15, un barbat de 66 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, dinspre bulevardul Tomis catre strada Soveja si la intersectia cu strada Cameliei a efectuat virajul la stanga fara sa se asigure, ocazie cu care a intrat in coliziune…

- Astazi, in jurul orei ora 04.20, un barbat de 24 de ani a condus un autoturism pe strada Portitei, dinspre bulevardul Alexandru Lapusneanu catre strada Soveja si cand a ajuns la intersectia cu strada Andrei Muresanu, nu a mai efectuat virajul la dreapta catre strada Barbu Stefanescu Delavrancea, ci…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Ion Luca Caragiale din Constanta.In accident sunt implicate doua autoturisme.Accidentul s a soldat cu o victima constienta, cooperanta si neincarcerata, informeaza , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre trei autoturisme, produs pe strada Baba Novac. In urma impactului, au rezultat trei victime constiente,…