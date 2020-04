CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 Comunicat de presa Data: 27.04.2020 CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 UAT Județul Vrancea implementeaza proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 in cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 5: „Imbunatațirea mediului urban și conservarea, protecția […] Articolul CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE MUZEUL VRANCEI CLADIREA TRIBUNALUL JUDETEAN COD LMI VN-II-m-A-06417 apare prima data in Monitorul de Vrancea… Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate cu intensificari ale vantului, prognozate de avertizarea Cod Galben, incepand cu data de 14.04, ora 19:45 sunt nealimentate parțial cu energie electrica comunele Jitia și Vintileasca, respectiv 656 consumatori nealimentați. Comunicat ISU Vrancea, 14…

- Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate cu intensificari ale vantului, prognozate de avertizarea Cod Galben, incepand cu data de 14.04, ora 19:45 sunt nealimentate parțial cu energie electrica comunele Jitia și Vintileasca, respectiv 656 consumatori nealimentați. Comunicat ISU Vrancea, 14…

- RUSINE ZIARUL DE VRANCEA! RUȘINE pentru ca dintr-o antipatie evidenta fața de conducerea spitalului (la o simpla cautare pe Google se poate vedea cu ușurința ca nu exista articol despre spital fara sa fi strecurat macar o invectiva la adresa managerului) și probabil din lipsa de ocupație nu faceți…

- In aceasta dimineața, ora 7.30, pe DN 2 E85 zona Popești, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate 3 autovehicule (un camion, un tir și un autoturism). Din primele verificari se pare ca este vorba despre 4 victime, traficul in zona este blocat pe ambele sensuri. – Comunicat IPJ Vrancea,…

- In perioada urmatoare, in timp ce activitatea sportiva este in pauza din cauza limitarilor impuse de nevoia de protecție impotriva COVID – 19, Monitorul de Vrancea va scrie despre ”Sportivi de poveste ai Vrancei”. Va fi un serial cu și despre unii dintre cei mai titrați și mai valoroși sportivi vranceni…

- In urma activitatilor desfasurate de politistii vranceni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul silvic, au fost constatate 15 infractiuni, au fost aplicate 61 de sanctiuni si au fost confiscați 139.12 mc material lemnos, in valoare de peste 38.000 de lei. In perioada 27 februarie-04…

- Comunicat de presa Data: 24.01.2020 CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI SCADEREA EMISIILOR DE CO2 PRIN MODERNIZARE, EXTINDERE, TELEGESTIUNE IN ORASUL ODOBESTI, JUDETUL VRANCEA Unitatea Administrativ Teritoriala ORAS ODOBESTI anunța semnarea…