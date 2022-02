Stiri pe aceeasi tema

Secretarul american de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite nu au observat pana in prezent nicio retragere a trupelor rusesti masate aproape de frontiera cu Ucraina si ca, dimpotriva, Moscova isi deplaseaza unitati esentiale mai aproape in zona, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Miercuri, 16 februarie 2022, rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, transmite un apel politicienilor de a trata cu responsabilitate situația tensionata din apropierea granițelor Romaniei, generata de un posibil conflict armat.

Statele Unite asteapta peste cateva zile raspunsul Rusiei privind propunerile Washingtonului si ale NATO referitoare la garantiile de securitate si solicita reducerea presiunilor militare ruse asupra Ucrainei, astfel incat sa fie facilitate actiunile dipomatice.

Ambasadorul Rusiei pe langa Uniunea Europeana Vladimir Cijov a respins miercuri avertismentele SUA cu privire la un posibil atac rusesc asupra Ucrainei, transmite dpa.

Ideea ca Ucraina ar trebui sa devina un stat-tampon neutru intre Vest și Est acumuleaza popularitate in calitate de soluție pentru actuala criza din Europa de Est. Unii ii spun „finlandizare" ori „modelul finlandez", referindu-se la politica de neutralitate a Finlandei din cursul razboiului rece.

Intalnirile dintre cercetatori si publicul larg iubitor de istorie si patrimoniu sunt rezervate pentru zilele de 17,18 si 19 iunie, in intreaga Europa, de Zilele Europene ale Arheologiei (ZEA), anunta Institutul National al Patrimoniului (INP).

Incepand de miercuri, dansul in discoteci, consumul unor bauturi alcoolice in baruri si participarea spectatorilor la concerte vor fi activitati care vor fi din nou permise in Franta, informeaza AFP.

Ministrul apararii al Rusiei, Serghei Soigu, s-a deplasat in Siria pentru a inspecta exercitiile navale la care participa 15 nave de razboi si 30 de avioane marti in estul Mediteranei, informeaza Reuters, preluand o stire transmisa de agentia Interfax, care citeaza Ministerul Apararii de la Moscova.