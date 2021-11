Consiliul Local al comunei Mircea Voda, convocat in sedinta ordinara. Cand va avea loc si ce este pe ordinea de zi (DOCUMENT)

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al comunei Mircea Voda este convocat in sedinta ordinara in data de 27.10.2021, ora 15.00. Sedinta se va desfasura la sediul primariei comunei Mircea Voda.Iata proiectul ordinii de zi PROIECTE DE HOTARARI privind:1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni noiembrie…

- Sedinta ordinara a Consiliului Local Medgidia, judetul Constanta.Consiliul Local Medgidia, judetul Constanta a fost convocat in sedinta ordinara pentru data de 30 septembrie, ora 16:30. Proiectul ordinii de zi: Proiect de hotarare nr. 152 16.09.2021 pentru validarea Dispozitiei primarului nr. 982 15.09.2021…

- Se convoaca membrii Consiliului Local al Comunei Niculitel in sedinta ordinara in data de 28 septembrie 2021, ora 15,00, la Sala de Consiliu a Primariei comunei Niculitel, judetul Tulcea.Proiectul ordinii de zi:1. Aprobarea procesului verbal al sedintei din 30 august 2021.2. Proiect de hotarare privind…

- Se convoaca Consiliul Local al Comunei Lumina in sedinta extraordinara de indata in data de 21.09.2021, ora 12.00 in Caminul Cultural sala de sedinte a Consiliului local al comunei Lumina, judetul Constanta.Proiectul ordinii de zi este prezentat in anexa, parte integranta din prezenta.Materialele de…

- Sedinta extraordinara de indata a Consiliului Local al comunei Castelu in data de 08.09.2021, ora 16.30Art. 1 ndash; 1 Se convoaca in sedinta extraordinara de indata Consiliul Local al comunei Castelu in data de 08.09.2021, ora 16.30 , care se va organiza si desfasura in incinta Anexei Sediului administrativ…

- Consiliului Local al comunei Mihai Bravu este convocat in sedinta ordinara Consiliului Local al comunei Mihai Bravu este convocat in sedinta ordinara pentru data de 27 august 2021. Avand in vedere temeiurile juridice prevazute de dispozitiile:a art. 15 alin. 2 , art. 120 si art. 121 alin. 1 si alin.…

- Consiliul Local al comunei Grindu, judetul Tulcea a fost convocat in sedinta ordinara pe data de 29 iulie 2021. S a convoacat Consiliul Local al comunei Grindu, judetul Tulcea, in sedinta ordinara de lucru, pe data de 29 iulie 2021, ora 10.00 si a avut urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea procesului…

- Consiliul Local al comunei Oltina, judetul Constanta a fost convocat in sedinta ordinara in data de 17 august, ora 12.00. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele proiecte: I . Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local general al comunei Oltina pe anul 2021Initiator Stefania Cealera primarul…