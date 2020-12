Stiri pe aceeasi tema

Consiliul Județean Timiș are, in sfarșit, la trei luni de la alegeri, doi vicepreședinți. Este vorba despre Alexandru Proteasa de la PNL și Cristian Moș de la USR PLUS. Consilierii PSD s-au abținut de la vot.

Consiliul Județean Timiș se convoaca in ședința extraordinara in 29 decembrie 2020, incepand cu ora 10, in sala multifuncționala...

Consiliul Județean Timiș avanseaza cu demersurile sale de a crea o noua șosea care sa lege Aeroportul de nodul de descarcare...

Se dorește dezvoltarea unui parc științific și tehnologic specializat in realitatea virtuala, augmentata, pentru desfașurarea cursurilor invațamantului dual in mediul online. Președintele CJ Timiș, Alin Nica, i-a avut ca invitați, in videoconferința, pe reprezentanții ...

La ședința de plen a Consiliului Local Timișoara, cei trei reprezentanți ai PSD au respins la vot candidatul prezentat de PNL, Cosmin Tabara. Va vota propunerile pentru vicepreședinții Consiliului Județean Timiș? Deocamdata nu știm, cert este ca aici PSD are "greutate" mai mare la vot. Sorin Grindeanu,…

Pfizer și BioNTech au anunțat ca depun cererea de avizare la autoritațile americane competente, la FDA.Și in Europa este prevazuta o autorizare accelerata. Distribuirea vaccinurilor anti-COVID va incepe luna viitoare și se anunța un potențial uriaș pentru producatorii de camere frigorifice.

Cosmin Tabara era cat pe-aci sa fie viceprimar al Timișoarei. Doar scandalul politic dintre PNL și USR Plus a facut ca Tabara cel mic (Cosmin e fiul fostului ministru PDL Valeriu Tabara) sa iși amane instalarea in funcție. Dar ce tragedie ar fi daca el ar ajunge ...

Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a demarat procedurile interne in vederea semnarii contractului avand ca obiect „Elaborarea studiului de fezabilitate pentru Varianta de Ocolire Timișoara Vest".