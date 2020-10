Consiliul Județean obține noi finanțări nerambursabile Consiliul Județean Bacau anunța obținerea a doua noi finanțari importante pentru comunitatea județului. Una dintre acestea vizeaza sectorul managementului deșeurilor, domeniu in care vor ajunge finanțari de peste 1 milion de euro. „In prezent, sistemul de colectare, prelucrare și gestiune a deșeurilor creat prin implementarea proiectului SIMDS la nivelul județului Bacau, necesita realizarea de noi […] Articolul Consiliul Județean obține noi finanțari nerambursabile apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii județeni s-au intalnit, pentru ultima oara, in actuala formula, in cadrul ședinței ordinare convocata pentru data de 29 septembrie. „Este ședința care incheie mandatul de peste 4 ani de zile, o ședința a bilanțului in care fiecare știm ce-am realizat. Și, ca o marturie a trecerii noastre…

- Consiliul Județean Bacau a eliberat certificatul de urbanism pentru segmentul A7 ce parcurge județul. Autostrada A7, denumita și Autostrada Unirii Principatelor Romane este o autostrada aflata in construcție in Romania. Inițial, ramura sudica a acestei șosele nu a avut prioritate pentru guvernul roman;…

- Vineri, 28 august, a avut loc ultima ședința din aceasta luna a Consiliului Județean Bacau. Cu excepția punctului 14 de pe ordinea de zi, rezervat asocierii CJ cu municipiul Bacau in vederea construirii unui centru administrativ cultural multifuncțional, toate celelalte proiecte de hotarari au primit…

- In acest weekend, in județ, este programat sa se desfașoare „Turul colinelor”, proiect sportiv de interes național ai carui promotori sunt Federația Romana de Ciclism și Consiliul Județean Bacau. Cu aceasta ocazie, dar și ca urmare a asocierii Consiliului Județean Bacau cu organizatorul, in vederea…

- Prefectul județului, Sorin Ailenei, a susținut, ieri, 25 august, prima sa conferința de presa de cand ocupa aceasta funcție. Discuțiile s-au desfașurat pe cele doua tematici, dinainte anunțate, respectiv organizarea alegerilor, de luna viitoare, și gestionarea situației create de pandemia de Covid –…

- Tinerii bacauani din diaspora pot solicita de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), pana pe 15 octombrie, ora 16,00, finanțare pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Sesiunea pentru…

- Consiliul Județean Bacau (CJ), prin intermediul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activitații de Salvamont Bacau (SPJPTCAS), a lansat zilele acestea, aplicația „Bacau County App – Visit Bacau”, creata pentru a contribui la promovarea și dezvoltarea arealului turistic…

- Consiliul Județean Bacau a intocmit și a depus, la Compania Naționala de Investiții, documentația pentru finanțarea DJ 119 Dumbrava – Gura Vaii. Demersul a fost facut joi, 9 iulie, dupa ce, in data de 22 iunie 2020, Compania Naționala de Investiții SA a publicat pe site-ul sau varianta actualizata a…