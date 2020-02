Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul Bogdan Patrut a lansat „Programare cu rabdare“, un cerc de informatica dedicat elevilor, care a avut ecouri la nivel european. Centrul propune o abordare informala a procesului educational, elevii fiind cei care aleg ce domeniu al informaticii ii intereseaza.

- In ultimii 30 de ani am asistat la o continua reforma in sistemul educational. Ce au adus acesti 30 de ani? Multe probleme pentru sistemul educational: finantare sub nivelul la care ar trebui sa fie, profesori care nu sunt platiti la adevarata lor valoare, lipsa de adaptare a programelor scolare la…

- Ziarul Unirea FOTO| IPJ Alba: Patrule de politie in zona scolilor, intalniri cu elevii si cadrele didactice in cadrul activitaților polițiștilor pentru siguranța in școli Politistii din Alba continua activitatile pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si in zonele adiacente…

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) solicita ministrului Monica Anisie sa modifice structura anului școlar viitor: școala sa inceapa pe 1 septembrie și sa se termine pe 1 iunie. Elevii ii cer Monicai Anisie sa retraga proiectul de Ordin privind structura anului școlar 2020-2021 care prevede inceperea…

- Ziarul Unirea AVALANȘA de ACCIDENTE GRAVE in ultimele 24 de ore: S-au primit peste 100 de apeluri prin care se solicita intervenția DE URGENȚA a salvamontiștilor A fost o noua zi de foc pentru salvamontiștii din intreaga țara, care s-au confruntat cu un numar extraordinar de evenimente, multe dintre…

- Generozitatea și compasiunea se invața și se experimenteaza de la cele mai fragede varste. Consiliul Județean al Elevilor Alba și consiliile școlare au reușit sa stranga peste 600 de cadouri, de sarbatori, pentru copii din județ care invața in școli din mediul rural sau din zona Apusenilor. Inițiativa…

- Ziarul Unirea FOTO| Alerta in Alba: Politia solicita ajutorul cetatenilor pentru depistarea unor tineri, banuiți de FURTUL unor biciclete Alerta in Alba: Politia solicita ajutorul cetatenilor pentru depistarea unor tineri, banuiți de FURTUL unor biciclete Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul…

- Comisia Europeana a decis miercuri sa trimita o scrisoare de punere in intarziere Romaniei pentru ca nu a finantat si dezvoltat la timp noile versiuni ale unui sistem informatic pentru monitorizarea circulatiei produselor accizabile (alcool, tutun si produse energetice) la nivelul UE, informeaza…