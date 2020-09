Consiliul Investitorilor Străini: Deficitul bugetar generat de măsurile votate de Parlament va fi imposibil de finanțat Daca masurile adoptate de Parlament referitoare la creșterea punctului de pensie cu 40% vor fi adoptate deficitul bugetar va crește pana la 11% din PIB și va deveni imposibil de finanțat pe piețele financiare, susține Consiliul Investitorilor Straini (CIS). Reactia organizatiei care promoveaza interesele investitorilor straini din Romania vine dupa ce Parlamentul a votat, marti, cresterea pensiilor cu 40%, cresterea salariilor profesorilor si cresterea fondurilor alocate Primariilor. “Schimbarile structurale pe care masurile recent adoptate de Parlament le vor avea in constructia bugetara vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

