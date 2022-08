Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Consiliului Fiscal al Romaniei (CFA) au atras atenția ca rectificarea bugetara prevede o majorare fara precedent in istoria rectificarilor evaluate din 2010 pana in prezent și va duce deficitul bugetului general consolidat (BCG) cu peste trei miliarde de lei peste,

- Ministrul Finantelor a declarat ca astazi a fost aprobata prima rectificare bugetara din acest an, plecand de la noile rezultate comunicate de Comisia Nationala de Prognoza, care estimeaza o crestere reala de 3,5% in acest an, fata de 4,6% cat a fost la bugetul initial si un PIB in valoare nominala,…

- Consiliul Fiscal avertizeaza ca rectificarea bugetara pe care guvernul Ciuca o adopta joi, in ședința de guvern, opereaza cu venituri bugetare supraestimate, cu 9 miliarde de lei decat cele reale și cu cheltuieli subestimate cu 6,2 miliarde de lei. Deficitul bugetar estimat de Consiliul Fiscal este…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a declarat, joi, dupa adoptarea rectificarii bugetare, in sedinta de Guvern, ca executia la 6 luni a aratat ca pot sa tina deficitul sub control, iar ccopul pe care si-l asuma este sa mentina deficitul la 5,84%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a dat detalii despre rectificarea bugetara pregatita de Guvern, subliniind faptul ca prioritatea este asigurarea finantarii pentru masurile guvernamentale incluse in pachetele de sprijin pentru economie si cetateni.

- „Ce mesaj transmit si transmite Guvernul cu aceasta rectificare bugetara? Deficitul se va mentine in termenii pe care i-am agreat cu Comisia Europeana. Deci nu avem un derapaj de deficit. Fata de anul trecut reducem pragul, e cu un punct procentual mai mic decat anul trecut in primul semestru. Avem…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august si a precizat ca exista acele angajamente pe care Guvernul trebuie sa le respecte, respectiv acea reducere de 10% a cheltuielilor pentru bunuri si servicii, de la fiecare minister…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul Guvernului s-a discutat dinainte de a intra in ultima luna a primului semestru despre rectificarea bugetara, iar ieri au avut o discutie mai consistenta. ”Asa cum am decis, urmeaza ca rectificarea bugetara sa se produca in prima decada a lunii august…