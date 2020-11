Stiri pe aceeasi tema

- La reuniunea anuala, tinuta miercuri la Atena, prin videoconferinta, cele 47 de state membre ale Consiliului Europei au discutat despre garantarea drepturilor omului in contextul restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului, relateaza AFP. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis, a carui tara detine…

- Aplicarea scenariului roșu in școala romaneasca a adus la suprafața, pe langa deficiențele cunoscute deja legate de dotarea cu echipamente informatice, lipsa sau slaba conexiune la internet, cunoștințele rudimentare ale unor cadre didactice in ceea ce ... The post In doua școli de top din Timișoara…

- PSD este pregatit pentru alegeri – ca drept dovada prezinta in aceste zile masurile din programul de guvernare – dar ințelege sa fie responsabil și sa puna sanatatea romanilor mai presus decat interesele politice, informeaza PSD Argeș. “De aceea, PSD nu susține organizarea alegerilor in contextul creșterii…

- Numarul cazurilor noi de COVID crește in mai toata Europa, așa ca autoritațile inaspresc regulile. La Madrid, aproape un milion de oameni se deplaseaza cu restricții, iar adunarile sunt limitate la 6 persoane. Și Olanda, Irlanda ori Grecia au anunțat alte condiții in contextul inmulțirii infectarilor…

- Pe fondul creșterii galopante a numarului de noi infectari in Europa, mai multe țari inaspresc de astazi restricțiile. In Spania, in regiunea capitalei, Madrid, se instituie carantina in anumite zone. La fel in Marea Britanie, in nord-estul Angliei.

- Cazurile de infectare cu noul coronavirus se inmulțesc in Europa. Tot mai mulți oficiali vorbesc deja despre un al doilea val, lucru pus insa la indoiala de un celebru imunolog, laureat al premiului Nobel. Acesta este de parere ca numarul mare de infectari este o consecința a testelor tot mai multe.…

