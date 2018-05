Consiliul Drepturilor Omului al ONU, reunit in sesiune extraordinara la Geneva, a votat vineri o rezolutie in favoarea trimiterii unei comisii internationale independente specializate in crime de razboi pentru a ancheta evenimentele din Fasia Gaza, relateaza AFP si dpa. Cu 29 de voturi pentru, doua impotriva si 14 abtineri, Consiliul a adoptat o rezolutie care cere ''trimiterea de urgenta a unei comisii internationale independente pentru a investiga toate presupusele incalcari si abuzuri ale dreptului umanitar international si legislatiei internationale in domeniul drepturilor omului'',…