Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, vrea sa impuna cu orice preț un secretar de stat care ani de zile a blocat investițiile la SALROM și Complexul Energetic Oltenia, iar, mai nou, s-a remarcat prin cateva „performanțe” cu iz penal. Blocare de licența cu dedicație Claudiu Nasui face demersuri foarte…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumi-juma cu statul, de aceea, din 2022, va incepe aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim in diferite sectoare ale economiei, afirma ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri,…

- Constantin Florescu, fost consilier local ales pe listele PSD și care a trecut recent la PMP, a avut parte de un incident de tot rasul in propria conferința de presa de prezentare a propriei candidaturi la Primaria Buzaului.A uitat complet numele partidului din partea caruia candideaza pentru funcția…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Calin Matieș: In Senatul Romaniei voi munci pentru creșterea satului romanesc prin folosirea Schemelor de Calitate! (P) Romania este a șasea țara din Uniunea Europeana ca marime și suprafața agricola. Este momentul ca țara noastra sa devina o adevarata putere agricola…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul echipei naționale a Romaniei, susține o conferința de presa alaturi de Razvan Marin (24), inainte de meciul „tricolorilor” cu Irlanda de Nord din Liga Națiunilor. Irlanda de Nord - Romania se va disputa miercuri, 18 noiembrie, incepand cu ora 20:30; „Cred ca este…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 10 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Vedeți ca, din nefericire, acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica, care este pandemia, și cu aceasta…

- Realitatea zilelor noastre ne dovedește ca un procent important din tinerii romani sunt familiarizați auditiv și grafic cu informații, dar nu sunt obișnuiți sa iși puna intrebari despre ceea ce au invațat și le lipsește exercițiul argumentației și al dezbaterii. Practic, tinerii noștri nu sunt invațați…

- Raed Arafat, secretarul de stat in ministerul Afacerilor Interne, va prezenta, la ora 11:00, lista oficiala a noilor restricții ce vor intra in vigoare de luni, pentru a stopa extinderea infectarilor cu noul cortonavirus.Conferința de presa va incepe la ora 11.00, iar Raed Arafat, șeful DSU va vorbi…