Consiliul Constituțional din Franța a validat intrarea în vigoare a pașaportului de vaccinare Pasaportul de vaccinare le va fi necesar persoanelor peste 16 ani pentru a avea acces la activitati de timp liber, in restaurante, la targuri, seminarii, in transportul public interregional. Un test negativ nu va mai fi suficient decat pentru accesul in unitati medicale. Consiliul Constitutional al Frantei a validat vineri cea mai mare parte a dispozitiilor proiectului de lege controversat care introduce pasaportul de vaccinare in numele ‘protejarii sanatatii’ in contextul epidemiei de COVID-19, transmit AFP si dpa. Textul, adoptat definitiv duminica de Parlament, va fi, asadar, promulgat si ‘va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

