Consiliul Concurenței recomandă delimitarea activităţilor comerciale de cele de autoritate publică în administraţia porturilor Consiliul Concurentei vine cu o serie de recomandari. Printre ele se numara și delimitarea clara a activitatilor comerciale ale administratiilor portuare de cele care deriva din atributiile de autoritate publica incredintate de stat, avand in vedere ca administratiile portuare trebuie sa puna accent pe gestionarea eficienta a infrastructurii de transport naval, respectiv de intretinere, modernizare si extindere a porturilor si nu neaparat pe obtinerea de profit „O astfel de delimitare va avea efect direct asupra tarifelor, in sensul in care administrațiile portuare nu trebuie sa inregistreze profit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei recomanda delimitarea clara a activitatilor comerciale ale administratiilor portuare de cele care deriva din atributiile de autoritate publica incredintate de stat, avand in vedere ca administratiile portuare trebuie sa puna accent pe gestionarea eficienta a infrastructurii de…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Afin (Holding) SA si Maurizio Michele Giovanni Rossetto intra in actionariatul companiei East Truck Center SRL”, anunta autoritatea de concurenta. In urma analizei, Consiliul Concurentei a constatat ca aceasta operatiune nu ridica obstacole semnificative…

- Un al treilea focar de gripa aviara a fost confirmat, luni seara, de catre ANSVSA la fermele de curcani de pe platforma Codlea, pana la acest moment fiind afectate efective de circa 200.000 de pasari. Autoritațile sanitar-veterinare au inceput acțiunile de sacrificare și ingropare a pasarilor, care…

- Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței spune ca investigația se va termina la sfarșitul acestui an sau mai probabil la inceputul anului viitor. “La investigația privind ROBOR am strans un volum mare de date. Am avut 9 echipe trimise, 60 de oameni. Tot personalul nostru din toate sectoarele…

- Anul 2023 nu se anunța a fi un an prea bland cu buzunarele romanilor, in special, al celor care au credite bancare. Analistul financiar Adrian Negrescu vine cu previziuni sumbre și susține ca pentru un credit luat pe 20 de ani, oamenii vor ajunge sa plateasca de trei ori suma imprumutata. In anul 2023,…

- USR anunta luni, prin vocea purtatorului de cuvant Ionut Mosteanu, ca ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa isi precizeze de urgenta pozitia fata de "mentinerea intr-o functie publica de nivel inalt a unui plagiator dovedit", cu referire la ministrul de interne Lucian Bode. Formatiunea a lansat si…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a dezvaluit ca s-a confruntat cu probleme de sanatate. Afirmația a fost facuta la Marius Tuca intr-o ediție transmisa de Gandul , „Sunt bine. Am avut o sperietura. Har Domnului și fiindca am o gena buna, m-a ajutat sa trec peste hop. Am avut o sperietura…

- Acordarea autonomiei fiscale, diminuarea influenței politice și financiare, modernizarea administrației publice prin optimizarea activitații, descentralizarea și creșterea potențialului de dezvoltare. sint citeva dintre aspectele discutate astazi, 28 noiembrie, la Conferința „Reforma Administrației…