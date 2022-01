Consilierul local al PMP implicat în agresiunea de la Mogoşoaia a demisionat din partid Consilierul local al PMP Dinu Gheorghe, implicat în incidentele de la Mogosoaia, a demisionat din partid, potrivit News.ro.



&"Consilierul local PMP implicat în altercatia de la Mogosoaia si-a dat demisia din partid. PMP are Toleranta zero fata de violenta fizica si verbala în politica&", arata o postare de sâmbata pe pagina de Facebook a partidului.



Presedintele PMP Cristian Diaconescu a cerut, vineri, Consiliului Executiv Judetean al PMP Ilfov sa-l suspende pe Dinu Gheorghe din toate functiile politice pe care le detine pâna la concluzionarea anchetei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

