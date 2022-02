Stiri pe aceeasi tema

- Romanii s-ar putea confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii 18 ani: „Este inflatia globala care matura planeta” Romanii s-ar putea confrunta cu cele mai mari scumpiri din ultimii 18 ani: „Este inflatia globala care matura planeta” Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, declara ca inflatia…

- Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, declara ca inflatia a atins cote foarte mari, nemaiintalnite in Romania de vreo 10 ani. "Din pacate, este inflatie globala care matura planeta din America si pana in Japonia", a spus Adrian Vasilescu la Antena 3.Potrivit lui Adrian Vasilescu,…

- Inflatia va depasi probabil 10%, in luna aprilie a anului curent sau cand vor expira masurile de compensare si plafonare, dar nu cu mult, sustine Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, conform Agerpres. "Am crescut pasul de intarire a politicii monetare. Eu as spune ca este…

- Romania se confrunta deja cu valul cinci al pandemiei, iar explozia cazurilor generate de Omicron este doar o chestiune de timp, fiind prevazuta in viitorul apropiat. In ciuda efectelor mai blande, noua tulpina este de temut din cauza transmiterii extrem de rapide. Din acest motiv, medicii și autoritațile…

- Anul 2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale însa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adâncire a dezechilibrelor din economie, arata o analiza a companiei de consultanta Frames, citata de Agerpres. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferentei dintre preturi…

- Consilierul Guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, merge pe mana lui Bill Gates și spune ca daca previziunea omului de afaceri se va adeveri și lumea va scapa de pandemie in 2022, a treia criza economica pandește dupa colț. "Daca Bill Gates are dreptate, atunci 2022 va fi nu numai anul in…

- Vaccinul Pfizer pentru copiii cu varste cuprinse intre 2 și 5 ani nu produce imunitatea dorita, arata rezultatele unor teste. De aceea, in cadrul testelor va fi adaugata a treia doza, anunța CNN. Reprezentanții Pfizer au anunțat ca testele vaccinului in cazul copiilor cu varste cuprinse intre…

- Moneda euro ar putea atinge anul viitor pragul psihologic de 5 lei. Este prognoza specialistilor. Gina Vacariu, senior Editor Antena 3 , a aratat ce se intampla cu banii romanilor anul viitor. Comisia de prognoza si BNR spun ca inflatia va scadea pana la 7,5%, dar prin aprilie anul viitor urca la 8,6%…