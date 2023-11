Stiri pe aceeasi tema

- O firma care construiește centrul pilot de colectare legume-fructe din comuna Tomnatic pentru Consiliul Județean Timiș lucreaza, in paralel, și pentru familia vicepreședintelui instituției, Alexandru Proteasa, ridicandu-i un centru comercial in Moșnița Veche. Firma care a caștigat licitația pentru…

- In 27 ocrombrie 2023, de la ora 12.00, consilierii județeni se intalnesc in ultima ședința ordinara din aceasta luna. Aleșii județeni vor dezbate 15 proiecte de hotarare aflate pe ordinea de zi.

- Consilierii județeni incearca de mai multe ședințe de plen sa afle de ce nu ”merge” activitatea economica la Bastionul Theresia. Spațiile de acolo nu sunt deloc magnetice pentru inchiriere, acum aleșii poporului se mai cearta și pe un leu in plus sau in minus pentru inchirierea acestor spații, aceasta…

- Odata incheiata saga extinderii la patru benzi a primei porțiuni din DJ 691, Consiliul Județean Timiș se gandește și la modernizarea porțiunii de dupa nodul A1 de la Giarmata a acestui drum județean care merge pana la limita cu județul Arad. Consilierii județeni au aprobat, miercuri, documentația aferenta…

- Aleșii județeni timișeni, conduși chiar de catre președintele CJ Timiș, Alin Nica, vor vizita, in aceste zile, Veszprem in Ungaria. Orașul maghiar deține in acest an, alaturi de Timișoara și Elefsina din Grecia, titlurile de Capitale Europene ale Culturii. Scopul oficial al vizitei delegației este de…

- Spectacol de neratat. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, instituție de cultura din subordinea Consiliului Județean Timiș, organizeaza miercuri, 18 octombrie 2023, ora 18:00 spectacolul ”Conviețuiri” in sala festiva a Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș, str. E. Ungureanu, nr.1.…

- Pe lista proiectelor care vor intra la votul consilierilor județeni la urmatoarea ședința a plenului CJT se va afla și un proiect de modificare a tarifelor practicate pentru depozitarea, respectiv la preluarea deșeurilor reziduale, a celor reciclabile, respectiv a celor biodegradabile la deponeul de…

- Consilierii județeni timișeni nu s-au pus de acord asupra prețului propus pe metrul patrat pentru inchirierea spațiilor comerciale din cadrul parții județului din Bastionul Theresia. Valoarea propusa a fost de 37 de lei, fara TVA, iar consilierii PSD și cei ai USR au considerat suma prea mica. Se pare…